Жителям Хабаровского края ответили на вопросы по единому пособию для семей с детьми Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

25 апреля Ирина Звержеева, глава отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, выступила в прямом эфире с ответами на вопросы жителей региона о едином пособии. Его ввели с 1 января 2023 года. Рассчитывать на помощь могут семьи с детьми. Люди спрашивали, почему могут отказать в назначении пособия, и от чего зависит размер выплат.

- Меры господдержки назначаются, чтобы довести уровень доходов семьи до прожиточного минимума. Поэтому устанавливается дифференцированный размер пособия - 50, 75, 100 процентов. В прошлом году у семьи уровень дохода не достигал минимума, пока не назначили 100 процентов пособия. Если в этом году при подсчете среднедушевой доход сложился такой, что достижение прожиточного минимума произошло при назначении 75 процентов, размер выплаты уменьшится, - рассказала Ирина Звержеева.

Спикер также рассказала, как происходит начисление пособия, если родители недавно развелись. Доходы второго супруга не будут учитываться в случае, когда заявление на назначение выплат подается после развода.

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