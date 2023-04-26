Аграрии приступили к посевным работам в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае стартовали весенние полевые работы. Посевная кампания уже началась в Вяземском и районе имени Лазо. Аграрии уже засеяли 135 гектаров земель. Скоро посадка картофеля и овощей начнется в Бикинском и Хабаровском районах. В 2023 для работы на полях будет задействовано около тысячи сельхозмашин.
- Осадки сдерживают проведение работ. Планируем, что аграрии масштабно выйдут в поля уже в первых числах мая, - сказал Павел Сторожук, министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
Регион готов к посевной кампании. К началу сезона закуплено 96 процентов от нужного объема семян и 94 процента удобрений. В 2023-м будет засеяно больше 60 гектаров земель.
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