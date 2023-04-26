Инвестиционный потенциал Хабаровского края презентовали российским предпринимателям Фото: АНО «АПИРИ»

Представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) выступили на презентации инвестиционного потенциала Хабаровского края для предпринимателей из Москвы и западных регионов России. Предпринимателям рассказали о том, куда можно вложить капитал и как его приумножить, инвестируя в проекты, которые реализуют на территории Хабаровского края.

- Наш регион обладает развитой инвестиционной инфраструктурой, а широкий выбор мер господдержки позволяет реализовать проекты в любой из отраслей. Среди приоритетных направлений – транспортное машиностроение и робототехника, сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, лесовосстановление, лесозаготовка и деревопереработка, развитие туризма и создание рекреационных зон, - сказал Андрей Дымченко, глава Агентства по привлечению инвестиций и развитию инноваций Хабаровского края (АНО «АПИРИ»).

На выставке представили и механизмы господдержки резидентов территорий опережающего развития (ТОР). Предпринимателям положены налоговые льготы, административные преференции. Инвесторы могут рассчитывать и на выделение земельных участков для реализации проектов.

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