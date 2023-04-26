От этого зависит жизнь: ребенку-инвалиду не выдают лекарство в Хабаровском крае

Прокуратура добилась обеспечения ребенка жизненно необходимым препаратом в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мать ребенка с инвалидностью обратилась в прокуратуру с просьбой о помощи. По ее словам, несовершеннолетний по жизненным показаниям нуждается в лекарстве, которое должны предоставлять семье бесплатно.

- Установлено, что ребенок состоит на учете в больнице и нуждается в лечении «Семипроцентным гипертоническим раствором с гиалоурановой кислотой». Несмотря на это, краевой минздрав не предоставляет необходимое лекарство, что создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Чтобы решить проблему, прокурор направил иск в суд с требованием возложить обязанности по обеспечению ребенка лекарством на минздрав. Рассмотрев заявление, суд удовлетворил требования. Прокуратура взяла под контроль исполнение решения.

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