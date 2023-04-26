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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 3:00

Ее предупреждали, но она все равно попалась: медсестра из Хабаровска отдала 800 тысяч рублей мошенникам

Медсестра из Хабаровска перечислила телефонным мошенникам 800 тысяч рублей
Марина ГОНЧАРЕНКО
Медсестра из Хабаровска перечислила телефонным мошенникам 800 тысяч рублей

Медсестра из Хабаровска перечислила телефонным мошенникам 800 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иногда мошенники действуют так хитро, что даже предупрежденные люди покупаются на их уловки. Так произошло с 57-летней операционной сестрой из Хабаровска.

Женщине позвонила неизвестная, которая даже не представилась. Незнакомка сообщила, что личный кабинет в банковском приложении медсестры взломан, и деньги срочно надо перевести на другие счета. Звонившая даже предложила помочь: посоветовала скинуть средства на «безопасный счет», который она продиктует. А чтобы в будущем не попасть в такую же ситуацию, установить мобильное приложение, пароль от которого сообщить ей.

Женщина сделала все, что ей продиктовали, и скинула мошенникам 800 тысяч рублей на счет. Оказалось, что приложение также предоставило удаленный доступ к мобильному телефону медсестры. Мошенники воспользовались ситуацией и оформили на жительницу кредит на миллион рублей. К счастью, она это заметила и поспешно погасила его, а после сразу же закрыла. Тем не менее она уже успела потерять все остальные деньги.

- В феврале 2023 года участковый района, где проживает женщина, вручал ей памятку о мошеннических схемах. Там была описана в том числе и та, на которую она попалась. Женщина все равно поверила злоумышленникам, а в полицию обратилась уже после потери личных сбережений, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Хохолков, врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску.

На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до шести лет лишения свободы.

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