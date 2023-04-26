Ее предупреждали, но она все равно попалась: медсестра из Хабаровска отдала 800 тысяч рублей мошенникам

Медсестра из Хабаровска перечислила телефонным мошенникам 800 тысяч рублей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Иногда мошенники действуют так хитро, что даже предупрежденные люди покупаются на их уловки. Так произошло с 57-летней операционной сестрой из Хабаровска.
Женщине позвонила неизвестная, которая даже не представилась. Незнакомка сообщила, что личный кабинет в банковском приложении медсестры взломан, и деньги срочно надо перевести на другие счета. Звонившая даже предложила помочь: посоветовала скинуть средства на «безопасный счет», который она продиктует. А чтобы в будущем не попасть в такую же ситуацию, установить мобильное приложение, пароль от которого сообщить ей.
Женщина сделала все, что ей продиктовали, и скинула мошенникам 800 тысяч рублей на счет. Оказалось, что приложение также предоставило удаленный доступ к мобильному телефону медсестры. Мошенники воспользовались ситуацией и оформили на жительницу кредит на миллион рублей. К счастью, она это заметила и поспешно погасила его, а после сразу же закрыла. Тем не менее она уже успела потерять все остальные деньги.
- В феврале 2023 года участковый района, где проживает женщина, вручал ей памятку о мошеннических схемах. Там была описана в том числе и та, на которую она попалась. Женщина все равно поверила злоумышленникам, а в полицию обратилась уже после потери личных сбережений, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Хохолков, врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску.
На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до шести лет лишения свободы.
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