Фестиваль «Арт-кампус ТОГУ на Утесе – 2023» пройдет в Хабаровске Фото: ТОГУ
Седьмой городской фестиваль «АРТ-кампус ТОГУ на Утесе. Празднуем юбилей вместе» состоится в Хабаровске 13 мая в парке имени Муравьева-Амурского. В 2023 году праздник будет приурочен сразу к трем значимым датам: 65-летию Тихоокеанского государственного университета, 165-летию Хабаровска и 85-летию Хабаровского края.
- В развлекательную программу фестиваля войдут больше 80 событий. Для гостей организуют конкурсы, квесты, викторины, мастер-классы, выставки, игры и прочее. Гости примут участие в «Веселых шахматных стартах», поиграют с азбукой Морзе, пройдут квест хакера, проверят уровень знания английского языка, решат задачи по математике или физике, пройдут психологическое тестирование и многое другое, - рассказали в ТОГУ.
Фестиваль «Арт-кампус ТОГУ на Утесе - 2023» начнется в 15:00. Мероприятия продлятся до 18:00.
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