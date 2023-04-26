15 миллионов рублей пропали со счета мужчины из Хабаровска Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

«Кругленькой» суммы недосчитался 68-летний хабаровчанин на своем банковском счету. Обнаружив пропажу, он сразу обратился с заявлением в полицию. Правоохранители завели дело по статье «Кража» и приступили к поиску виновных.

Жителю Центрального района позвонили с незнакомого номера. Сам он понял, что вызов идет из Москвы, и поспешил взять трубку. С ним начал разговор неизвестный мужчина, который представился сотрудником банковской службы безопасности. По словам звонившего, третьи лица оформили большой заем на имя пенсионера, но операцию еще можно отменить.

- Лжеработник убедил мужчину установить приложение на смартфон. После, следуя инструкции незнакомца, хабаровчанин открыл доступ к своему банковскому счету, откуда вскоре было списано 15 миллионов рублей. Мужчина не понимал, что идет на поводу у мошенника, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители ищут причастных к преступлению. Максимальное наказание по статье - 10 лет лишения свободы.

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