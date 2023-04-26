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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 4:17

15 миллионов рублей пропали со счета мужчины из Хабаровска

Деньги исчезли после установки мобильного приложения
Александра ЯВИЩЕНКО
15 миллионов рублей пропали со счета мужчины из Хабаровска

15 миллионов рублей пропали со счета мужчины из Хабаровска

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

«Кругленькой» суммы недосчитался 68-летний хабаровчанин на своем банковском счету. Обнаружив пропажу, он сразу обратился с заявлением в полицию. Правоохранители завели дело по статье «Кража» и приступили к поиску виновных.

Жителю Центрального района позвонили с незнакомого номера. Сам он понял, что вызов идет из Москвы, и поспешил взять трубку. С ним начал разговор неизвестный мужчина, который представился сотрудником банковской службы безопасности. По словам звонившего, третьи лица оформили большой заем на имя пенсионера, но операцию еще можно отменить.

- Лжеработник убедил мужчину установить приложение на смартфон. После, следуя инструкции незнакомца, хабаровчанин открыл доступ к своему банковскому счету, откуда вскоре было списано 15 миллионов рублей. Мужчина не понимал, что идет на поводу у мошенника, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители ищут причастных к преступлению. Максимальное наказание по статье - 10 лет лишения свободы.

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