Управляющие компании приступили к закупке оборудования для дворов Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск получил субсидию из краевого бюджета в размере 239,6 миллиона рублей, которые направят на благоустройство 32 дворов в 2023 году. Работы будут проходить в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Управляющие компании уже начали подготовку и приступили к закупке необходимого оборудования для преображения территорий.

- Проект «1000 дворов» - это отличная возможность создать комфортные условия для жизни тысяч хабаровчан. В 2022 году люди восприняли эту программу с большим энтузиазмом. Они участвовали в создании дизайн-проектов территорий и следили за выполнением работ. В этом году интерес к проекту также очень велик, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Ожидается, что все работы по ремонту дворов закончатся в сентябре 2023 года.

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