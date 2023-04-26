Водитель сбил ребенка на переходе в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вечером 25 апреля на Артемовской произошла авария, в которой пострадал 11-летний ребенок. «Ниссан Вингроад» не пропустил маленького пешехода на перекрестке с Краснореченской в районе дома №53, в результате чего сбил несовершеннолетнего.

- Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. От столкновения с авто он получил ушибы в районе поясницы и таза. Мальчику назначено амбулаторное лечение, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

В момент аварии 48-летний водитель «Ниссана» был трезв. Ранее он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.