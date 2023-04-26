Школьники Хабаровска соревновались за право нести Вахту памяти у Вечного огня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкурс-смотр среди школьников прошел в Хабаровске. Ребята соревнуются за право нести Вахту памяти у Вечного огня.

С каждым годом число желающих только растет, говорят в администрации. В этом году, например, в смотре приняли участие 320 человек.

- Мы оцениваем начальника караула, разводящего. Баллы суммируются, и итоговый балл будет влиять на победу команды. Три группы победителей будут нести Вахту памяти у мемориального комплекса на площади Славы, - рассказал Александр Коренев, главный специалист отдела дополнительного образования управления образования администрации города.

Победители будут стоять на посту 9 мая, в День Победы. Занявшие второе место заступят 3 сентября. Команда, которая станет третьей, понесет Вахту 22 июня.

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