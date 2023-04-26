Бесплатные перелеты для жителей Хабаровского края запустила авиакомпания «Аврора» Фото: АО "Аврора"

Авиакомпания «Аврора» запустила акцию в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники боевых действий, дети и инвалиды войны могут совершить бесплатный перелет с 1 по 31 мая по направлениям:

- Южно-Сахалинск – Комсомольск, Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Советская Гавань, Благовещенск, Оха, Курильск, Южно-Курильск;

- Хабаровск – Оха, Анадырь, Якутск, Нерюнгри, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Зея, Тында, Николаевск;

- Владивосток – Чита, Улан-Удэ, Комсомольск, Благовещенск, Советская Гавань, Николаевск, Кавалерово, Пластун, Дальнегорск, Терней, Преображение;

- Петропавловск-Камчатский – Магадан, Анадырь, Северо-Курильск;

- Благовещенск – Зея, Тында;

- Якутск – Улан-Удэ, Красноярск;

- Улан-Удэ – Красноярск, Хужир;

- Терней - Амга, Единка;

- Дальнегорск – Светлая.

Оформить бесплатный билет можно с 21 апреля по 31 мая. Каждый участник акции имеет право на льготную перевозку одного сопровождающего.

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