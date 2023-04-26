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НовостиТуризм26 апреля 2023 5:29

Бесплатные перелеты для жителей Хабаровского края запустила авиакомпания «Аврора»

Акция для льготных категорий населения приурочена годовщине Великой Отечественной войны
Александра ЯВИЩЕНКО
Бесплатные перелеты для жителей Хабаровского края запустила авиакомпания «Аврора» Фото: АО "Аврора"

Бесплатные перелеты для жителей Хабаровского края запустила авиакомпания «Аврора» Фото: АО "Аврора"

Авиакомпания «Аврора» запустила акцию в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники боевых действий, дети и инвалиды войны могут совершить бесплатный перелет с 1 по 31 мая по направлениям:

- Южно-Сахалинск – Комсомольск, Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Советская Гавань, Благовещенск, Оха, Курильск, Южно-Курильск;

- Хабаровск – Оха, Анадырь, Якутск, Нерюнгри, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Зея, Тында, Николаевск;

- Владивосток – Чита, Улан-Удэ, Комсомольск, Благовещенск, Советская Гавань, Николаевск, Кавалерово, Пластун, Дальнегорск, Терней, Преображение;

- Петропавловск-Камчатский – Магадан, Анадырь, Северо-Курильск;

- Благовещенск – Зея, Тында;

- Якутск – Улан-Удэ, Красноярск;

- Улан-Удэ – Красноярск, Хужир;

- Терней - Амга, Единка;

- Дальнегорск – Светлая.

Оформить бесплатный билет можно с 21 апреля по 31 мая. Каждый участник акции имеет право на льготную перевозку одного сопровождающего.

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