Бесплатные перелеты для жителей Хабаровского края запустила авиакомпания «Аврора» Фото: АО "Аврора"
Авиакомпания «Аврора» запустила акцию в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники боевых действий, дети и инвалиды войны могут совершить бесплатный перелет с 1 по 31 мая по направлениям:
- Южно-Сахалинск – Комсомольск, Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Советская Гавань, Благовещенск, Оха, Курильск, Южно-Курильск;
- Хабаровск – Оха, Анадырь, Якутск, Нерюнгри, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Зея, Тында, Николаевск;
- Владивосток – Чита, Улан-Удэ, Комсомольск, Благовещенск, Советская Гавань, Николаевск, Кавалерово, Пластун, Дальнегорск, Терней, Преображение;
- Петропавловск-Камчатский – Магадан, Анадырь, Северо-Курильск;
- Благовещенск – Зея, Тында;
- Якутск – Улан-Удэ, Красноярск;
- Улан-Удэ – Красноярск, Хужир;
- Терней - Амга, Единка;
- Дальнегорск – Светлая.
Оформить бесплатный билет можно с 21 апреля по 31 мая. Каждый участник акции имеет право на льготную перевозку одного сопровождающего.
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