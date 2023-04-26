Сергей Кравчук поддержал перспективу появления городской ассоциации ТОСов в Хабаровске

Поддержка ТОСов в регионе ежегодно увеличивается Фото: Администрация Хабаровска

На территории Хабаровска становится все больше территориально-общественных самоуправлений, поэтому для эффективного взаимодействия между их участниками появилась идея создания городской ассоциации ТОСов. Реализацию инициативы в ходе рабочей встречи обсудили мэр Хабаровска Сергей Кравчук и ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

Глава города заметил, что популярность ТОСов выходит далеко за пределы столицы края.

- ТОСы организованы во всех муниципалитетах региона, поэтому, в дальнейшем, можно сделать краевую ассоциацию, включив туда ярких представителей ТОС. Солидную поддержку здесь оказывает губернатор Михаил Дегтярев, по чьей инициативе ежегодно увеличивается фонд грантов, которые могут получить инициативные граждане, чтобы сделать жизнь в своих дворах комфортнее, - рассказал Сергей Кравчук.

Александр Точенов, в свою очередь, отметил активную гражданскую позицию жителей в вопросе работе ТОСов, и помочь в дальнейшем развитии как сможет появление городской ассоциации.

- Мы видим, что граждане готовы благоустраивать маленький уголок своей Родины, улучшать свою жизнь. ТОСы уже давно вышли за пределы вопросов местного значения. Это реальное соуправление граждан на местном уровне, - подчеркнул Александр Точенов.

По итогу встречи, стороны договорились продолжать сотрудничество в сфере гражданского общества и обмениваться накопленным опытом.