Праздник в честь Дня безопасности пройдет в Хабаровске 30 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровчан приглашают отметить День безопасности, который состоится 30 апреля в 10:00 на парковке у арены «Ерофей». Сотрудники МЧС вместе с краевыми ведомствами организуют для гостей показательные выступления пожарных и спасателей, конкурсы и мастер-классы. На территории будет работать полевая кухня. Для хабаровчан выступят творческие коллективы.

- На парковке у арены будет развернута выставка ретро и современной пожарной, спасательной техники. Во время выступлений зрителям продемонстрируют элементы силового многоборья, аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП, боевое развертывание и многое другое, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, 30 апреля в России празднуют 374-ю годовщину со дня образования пожарной охраны. Поэтому вначале мероприятия состоится торжественная церемония награждения сотрудников, которые внесли весомый вклад в развитие пожарного дела.

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