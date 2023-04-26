Два автомобиля отправятся в зону СВО из Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Очередная партия автомобилей отправится вскоре на спецоперацию. Два УАЗа Пикап приобрело для солдат правительство Хабаровского края.

- Правительство Хабаровского края продолжает поддерживать участников СВО. В зону спецоперации будут переданы два автомобиля, которые крайне необходимы на передовой. Их приобрели для воинских частей Восточного военного округа, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Такие внедорожники очень помогают бойцам. На них можно перевозить раненых, доставлять гуманитарный груз, продукты, оборудование. По информации ведомства, с начала специальной военной операции уже передано 25 автомобилей, и такие закупки будут продолжены.

Напомним, в Хабаровском крае стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Она продлится до Дня Победы. В это время волонтеры будут раздавать ленты всем желающим.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.