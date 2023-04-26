Штормовой ветер прогнозируют в Хабаровском крае на 27 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае 27 апреля преподнесет очередные сюрпризы. Больше всего достанется северным территориям. В Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах ветер поднимется до 24 метров в секунду, что по шкале Бофорта приравнивается к шторму. Чуть слабее порывы будут в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Там сила ветра достигнет 20 метров в секунду. На остальной территории Хабаровского края в четверг максимальная скорость ветра составит 14 метров в секунду.

На юге региона существенных осадков не ожидается, а в центральных и северных районах возможен мокрый снег разной интенсивности. Исключением станут Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский, Хабаровский, Нанайский, Советско-Гаванский и Ванинский районы, где осадков не будет.

На северных территориях столбик термометра покажет от -6 ночью до +7 днем. В центральных районах температура будет колебаться от -3 до +13 градусов. На юге небольшой ночной мороз сменится днем теплом. Воздух прогреется до +15 градусов.

Погода в Хабаровске 27 апреля не будет отличаться ни осадками, ни сильным ветром. Ночью температура составит от -1 до +1, а днем потеплеет до +13.

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