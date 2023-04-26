Крупную партию наркотиков нашли на балконе у жителя Хабаровска Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полицейские Хабаровского края задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. У него дома оперативники нашли большую партию гашишного масла. Его он прятал в рюкзаке на балконе.

- Полицейские на балконе обнаружили рюкзак, в котором хабаровчанин спрятал шесть шприцев, пластиковую бутылку, 81 полимерный пакет и сигаретные пачки с веществом темного цвета. Согласно экспертизе, изъятое является гашишным маслом общим весом около 750 граммов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Коноплю мужчина собрал на рыбалке в августе прошлого года. Запрещенные кусты он нашел в лесном массиве недалеко от поселка Шумный в Вяземском районе. Из «улова» он приготовил наркотик, которых хранил дома. Его он хотел продавать знакомым.

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