Михаил Дегтярев встретился с главным трансплантологом минздрава России Сергеем Готье Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, провел встречу с академиком Сергеем Готье, главным трансплантологом Минздрава РФ. Темой для обсуждения стало развитие в регионе технологий и методик по пересадке органов. Последняя такая встреча состоялась в 2021 году. Тогда было решено возобновить операции по пересадке органов, которые приостановили в 2001-м.

- Уже в декабре 2022-го хабаровские врачи при поддержке коллег из Института Шумакова провели две трансплантации почки. В 2023-м таких операций планируем выполнить не меньше 30. У нас есть все, что нужно для этого, - сказал Михаил Дегтярев.

Трансплантология в Хабаровском крае продолжит развитие. Следующим шагом станет запуск программы по пересадке печени и сердца.

- От нас требуется дальнейшее расширение программы, в частности увеличение числа трансплантаций почки и переход к трансплантации печени и сердца. Пока пересадка почки и печени будет выполняться на безе краевой больницы №1, а трансплантацию сердца мы планируем начать в федеральном сердечно-сосудистом центре, - сказал Сергей Готье.

По словам спикера, в дальнейшем такие операции планируют проводить и в других медицинских учреждениях Хабаровского края.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.