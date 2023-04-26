Фейк о дезинфекции городских водопроводных сетей распространили в Хабаровске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Среди жителей Хабаровска распространили информацию с просьбой запастись водой. В ней сообщалось, что с 9 утра 28 апреля до 24 часов 30 апреля в городе будут проводить плановую дезинфекцию водопроводных сетей.
Сообщения распространялись от некоего МП ПУ «Водоканал», организация даже была помечена как государственная. И такая действительно есть, но в Калининградской области. Хабаровское предприятие имеет другую аббревиатуру - МУП.
- В настоящее время водоснабжение Хабаровска осуществляется в штатном режиме. Качество холодной питьевой воды соответствует нормативным документам, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».
Там отметили, что качество воды постоянно проверяют предприятия и специалисты Роспотребнадзора.
Напомним, ранее жителей Хабаровского края попросили отказаться от питья сырой воды. В Охотском районе пробы не прошли проверку специалистов.
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