Фейк о дезинфекции городских водопроводных сетей распространили в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди жителей Хабаровска распространили информацию с просьбой запастись водой. В ней сообщалось, что с 9 утра 28 апреля до 24 часов 30 апреля в городе будут проводить плановую дезинфекцию водопроводных сетей.

Сообщения распространялись от некоего МП ПУ «Водоканал», организация даже была помечена как государственная. И такая действительно есть, но в Калининградской области. Хабаровское предприятие имеет другую аббревиатуру - МУП.

- В настоящее время водоснабжение Хабаровска осуществляется в штатном режиме. Качество холодной питьевой воды соответствует нормативным документам, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Там отметили, что качество воды постоянно проверяют предприятия и специалисты Роспотребнадзора.

Напомним, ранее жителей Хабаровского края попросили отказаться от питья сырой воды. В Охотском районе пробы не прошли проверку специалистов.

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