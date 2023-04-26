Профильные классы появились в школах Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В школах Хабаровского края открывают профильные классы. Сейчас они работают в 221 учебном заведении региона. В них учат по технологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому и универсальному направлениям.

- В регионе сложилась система кластерного образования, которая обеспечивает работу школ с ведущими предприятиями и профессиональными организациями края. Мы одними из первых стали участниками проекта по созданию профильных авиа- и судостроительных классов, - рассказала Виктория Хлебникова, министр образования Хабаровского края.

Профильные классы - своего рода профориентация, благодаря которой дети могут определить, кем хотят быть в будущем. Сейчас такая модель хорошо помогает школьникам.

Одним из лучших примеров считается инженерная школа Комсомольска-на-Амуре. Там ребята получают знания по нескольким направлениям, среди которых судостроение, авиация, электроника, химия, биология и другие. В начале прошлого учебного года здесь открыли еще и центр «IT-куб».

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