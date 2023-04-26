Ассоциация ТОСов появится в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, встретился с Александром Точеновым, ответственным секретарем Совета при президенте РФ, чтобы обсудить создание ассоциации территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в краевой столице. Ее появление поможет наладить взаимодействие между всеми объединениями города.
- Во всех муниципалитетах региона организованы ТОСы. В дальнейшем можно сделать такую ассоциацию по всему краю, включив туда наиболее ярких представителей самоуправлений, - сказал Сергей Кравчук.
По словам Александра Точенова, Хабаровский край входит в число лидеров по развитию ТОСов в регионах России. Жители готовы работать в этом направлении, чтобы сделать комфортней жизнь в родном городе. Поэтому создание ассоциации станет большим шагом к повышению качества работы ТОСов.
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