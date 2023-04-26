Мэр Хабаровска осмотрел железнодорожные пути перед прибытием «Поезда Победы»

Глава города проводит осмотр железнодорожных путей каждый год Фото: Администрация Хабаровска

Глава города вместе с руководителями Дальневосточной железной дороги совершил объезд в автомотрисе от северной границы Хабаровска до южной с целью оценки состояния полосы отвода и прилегающих территорий.

Осмотр проводится мэром каждый год, и в этот раз Сергей Кравчук остался доволен санитарным и экологическим состоянием участков, однако ряд поручений все же был адресован главам районов столицы.

- Руководство железной дороги справилось с поставленной задачей. Есть некоторые замечания к руководителям районов, но до выходных дней все недоработки должны быть устранены. Это наша задача - чтобы жители города, а также пассажиры, проезжающие через Хабаровск, видели город в чистоте. Мы все сделаем, чтобы с достоинством встретить майские праздники и главный праздник - День Победы, - заявил Сергей Кравчук.

Кроме того, ежегодный объезд в автомотрисе предвосхищает скорое прибытие «Поезда Победы» - мобильного музея, созданного в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В разных городах России посетителями музея стали уже более 20 миллионов человек.