Меры безопасности на майских праздниках усилят в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска прошло совещание антитеррористической комиссии. Специалисты обсудили безопасность на майских праздниках и во время празднования Дня Победы.

Мероприятия в честь 78-й годовщины Победы пройдут в городе 8 и 9 мая. В планах - парад, возложение цветов, торжественное собрание. Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет, его отменили по всей стране. В этом году принять участие в акции можно по-новому. Например, онлайн. Для этого до 30 апреля нужно загрузить фото героя на сайт акции.

В конце мая отметят 165-летие Хабаровска. Акции и торжества запланированы на 26 и 27 мая. На торжественном собрании наградят почетного гражданина, намечены арт-фестиваль, шествие трудовых коллективов. Концерт на Комсомольской площади состоится 27 мая в 18:00.

- К подготовке нужно отнестись с особой ответственностью. Нужно довести до хабаровчан схемы перекрытия дорог и корректировку движения общественного транспорта. Усилить на майские праздники состав городского спасательного отряда. Наша задача - сделать все, чтобы праздники прошли спокойно и комфортно, - сказал Сергей Кравчук.

В День Победы на улицах города будут дежурить 600 полицейских. Их переведут на усиленный режим. А еще перед праздниками проверят все подвалы и колодцы, активизируют работу эвакуаторов. На перекрестках по пути движения колонны подготовят арочные металлодетекторы. Чтобы принять участие в шествии, нужно пройти через них.

Плановые работы энергетики отложат, но для нештатных ситуаций подготовят 61 аварийную бригаду.

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