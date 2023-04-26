Покататься на коньках на майских праздниках могут жители Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Считанные дни остались до майских праздников. В этом году жители Хабаровского края будут отдыхать на три дня больше. И на предстоящие субботу, воскресенье и понедельник в регионе уже продумали программу. Одним из ярких событий станет фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна».

- В трехдневной ярмарке принимают участие местные предприниматели и производители, для посетителей организуют различные мастер-классы, выступления творческих коллективов, квесты и акции. 30 апреля и 1 мая на площади имени Ленина вас будут ждать сотрудники регионального туристского информационного центра. Они расскажут о новых турах и маршрутах, все желающие смогут совершить небольшое путешествие в лето, сделав моментальное фото на память, - рассказали в министерстве туризма региона.

Официальное закрытие ледового сезона запланировано на 29 апреля в арене «Ерофей». Гости смогут принять участие в массовом катании, а потом на сцене прямо на льду выступит местная кавер-группа. Начало в 18 часов, билеты можно купить на сайте и в кассах арены.

А на следующий день открывается летний велосезон. Участников ждут в 10:00 на площади перед «Платинум Ареной». При себе желательно иметь защитную экипировку. Сначала запланировано общее фото, а потом поездка до арены «Ерофей». Желающие смогут продолжить заезд на пикник до Сопки двух братьев. Главное - помнить про ПДД и иметь на своем транспорте включенные передние и задние фонари.

Также на майских можно отправиться на рыбалку на реку Сукпай, а 30 апреля есть возможность сходить на Воронеж. Во время похода участники станут свидетелями цветения рододендрона даурского, который в народе называют багульником.

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