Снегоболотоход в зону СВО передал житель Хабаровска Фото: скриншот

Мобилизованным продолжают помогать жители Хабаровского края. Например, один из них, Сергей, передал на спецоперацию свой личный снегоболотоход.

- Техника высокой проходимости исправна, полностью готова к работе. Данный вид транспортного средства пользуется спросом у разведывательных подразделений, позволяет быстро передвигаться по бездорожью в любое время года, оперативно получать и передавать разведданные обнаруженных целей, - рассказали в Народном фронте Хабаровского края.

Активисты рассказали, что участники спецоперации часто используют такую технику как боевую, прикрепляя к ней огнестрельное оружие. Сергей пожелал землякам победы и скорейшего возвращения домой.

Жители региона тоже могут помочь мобилизованным. Узнать, что пригодится солдатам в качестве гуманитарной помощи, можно по телефону: 8 (4212) 31-61-59.

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