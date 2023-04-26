Похитителя смартфонов у продавцов магазинов задержали в Хабаровске Фото: МВД Хабаровского края

Полиция в Хабаровске задержала 32-летнего жителя Индустриального района. Мужчина заходил в торговые точки и присваивал мобильники, оставленные без присмотра сотрудниками. «Работал» воришка в Индустриальном, Центральном и Железнодорожном районах.

- Зайдя в парфюмерный бутик на улице Карла Маркса под видом заинтересованного покупателя, фигурант приметил, что девушка-консультант положила сотовый телефон на стойку прилавка и отвлеклась на общение с другим клиентом. Этого времени хватило подозреваемому, чтобы положить гаджет в карман и покинуть павильон. Обнаружившая потерю заявительница обратилась в полицию, оценив ущерб в 105 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчину задержали с поличным. Днем он украл телефон за 50 тысяч рублей у продавца бутика в торговом центре по Ленинградской улице. Подозреваемого поймали в комиссионном магазине, где он планировал продать смартфон. Мобильный нашли у хабаровчанина во время досмотра.

Уже точно известно, что мужчина обворовал шестерых человек на 300 тысяч рублей. Телефоны он продавал незнакомцам на Центральном рынке, а выручку тратил на алкоголь.

Раньше хабаровчанина не раз судили за грабежи, вымогательство, кражи, пьяную езду. Постоянного и законного дохода в городе у него нет. Жил на то, что смог получить преступным путем.

Полиция ищет краденое, заведены уголовные дела. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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