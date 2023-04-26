Съезд детских омбудсменов пройдет в Хабаровском крае Фото: Евгений Никонов

Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка может пройти в Хабаровском крае. Об этом с Марией Львовой-Беловой, детским омбудсменом при президенте, договорился Евгений Никонов, зампред правительства края по социальным вопросам, и хабаровский уполномоченный Петр Перевезенцев. Встреча состоялась накануне в Москве.

- Совместно будем внедрять в Хабаровском крае новый алгоритм устройства ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию: важно, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, не оказывались в больницах, - рассказал Евгений Никонов.

Также планируется работа над сопровождением подростков в поиске работы. К слову, самозанятость в регионе оформили уже 600 детей, что говорит о высоком уровне их ответственности.

В конце мероприятия чиновники и договорились о съезде. Когда именно он пройдет, пока неизвестно.

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