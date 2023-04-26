Ограничения для большегрузов введут на дорогах Магаданской области Фото: минтранс Магаданской области

В Магаданской области на месяц запретят езду фур по дорогам региона. Запрет начнет действовать 15 мая и продлится до 14 июня. Соответствующее постановление власти приняли 25 апреля.

Ограничения решено ввести из-за неблагоприятной погоды, в связи с чем снижается несущая способность дорог. И чтобы сохранить покрытие, подписан такой указ.

- На период временного ограничения движения автомобилей установлены предельно допустимые значения нагрузок на их оси: на одиночную ось – шесть тонн; на ось двухосной тележки – пять тонн; на ось трехосной тележки – четыре тонны, - рассказали в министерстве дорожного хозяйства Магаданской области.

На пассажирские автобусы запрет не распространяется, как и на перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива. Не будут наказывать и тех, кто везет специальные жидкости и смазочные масла, семена, удобрения и почтовые посылки. Не ограничиваются и грузы, необходимые для ликвидации ЧП и стихийных бедствий.

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