Опасность паводка на реках Хабаровского края выявляли с воздуха Фото: администрация Вяземского района
Совсем скоро в Хабаровский край может прийти паводок. Специалисты уже сейчас готовятся к наводнению. Например, в Вяземском районе они обследовали реку Тумин. Осматривали ее эксперты с воздуха и оценили, есть ли риск подтопления одноименного поселка.
- Обследование показало, что наши прогнозы подтвердились: паводок в районе пройдет без угрозы для поселка Тумнин. Зимой мы измеряли толщину льда, он был гораздо тоньше нормы, и осадков за зиму выпало на 30 процентов меньше среднего значения, - рассказал Павел Перцов, начальник отдела по делам ГО и ЧС.
На реке уже вскрылся лед, но активного ледохода и заторов нет. Специалисты продолжают следить за узкими участками. Но там лед тает постепенно и опасности наводнения не создает.
Напомним, в Хабаровском крае ожидается подъем уровня воды в Амуре до опасных явлений.
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