Выплаты пострадавшим на производстве будут перечислять по-новому в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае изменились условия получения выплат пострадавшими на производстве. С 1 июня деньги будут перечислять только на банковские карты «Мир».

- Это требование закона имеет отношение только к тем, кто получает ежемесячные страховые выплаты на счета банковских карт других платежных систем. Кроме этого, выплаты через отделения почтовой связи с 1 июля можно будет получать только с доставкой на дом, а не почтовым переводом, - рассказали в Отделении СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тем, кто не попадает под новые условия, до 1 июня нужно написать заявление о желании изменить способ получения средств. Оформить его можно на сайте СФР в онлайн-приемной, обратиться в отделение лично или отправить документ по почте. Обязательно нужно указать номер банковской карты и приложить ее реквизиты.

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