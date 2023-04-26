За грабеж задержали недавно освободившегося из колонии жителя Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преступников лишают свободы и отправляют в колонии, чтобы они исправились. Но некоторые делать этого не хотят. Как, например, житель Магадана. В январе мужчина вышел на свободу, а сейчас снова стал фигурантом уголовного дела.

Жителя Магадана обвиняют в грабеже. В феврале он находился около одного из домов по улице Березина. Неподалеку шла женщина, и он попросил у нее денег на еду. Магаданка сжалилась, но вскоре об этом сильно пожалела.

- После того, как потерпевшая передала купюру и направилась дальше, мужчина догнал ее, вырвал кошелек с деньгами и скрылся с места преступления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Мужчину арестовали. Время до суда он проведет под стражей. Вероятно, магаданец вернется в колонию. Его могут лишить свободы на четыре года.

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