Глава района в Башкирии поблагодарил за помощь мобилизованным жительницу Хабаровского края Фото: администрация Ванино

Татьяна Седых, жительница поселка Ванино, получила благодарность из далекой Башкирии. Письмо с приятными пожеланиям для нее написал Фазиль Чингизов, глава Гафурийского района.

Мобилизованный из Башкирии получил ранение на спецоперации. Судьба отправила его лечиться в Хабаровский край. По просьбе башкирских волонтеров Татьяна с местными активистами испекла для него пироги, купила фруктов и сладостей, а также навещала бойца.

Другие слова благодарности для хабаровчанки пришли из другого района.

- Мы нашли волонтера Татьяну Седых, которая обратилась к жителям района. И неравнодушные люди привозили ребятам гостинцы. Наши семьи выражают огромную благодарность поселку Ванино, низкий поклон за поддержку! – написали из Фонда содействия развитию Янгискаинского поселения.

Поблагодарили за помощь и военные. За гуманитарную помощь они сказали «спасибо» жителям Ванинского района Ларисе Быковой, Елене Василевской, Светлане Гришунькиной, Наталье Примак, Татьяне Савенковой, Ольге Труновой, Наталье Фукс, Наталье и Сергею Семеняк.

Кроме того, члены общества инвалидов из Ванино подружились с семьей одного из солдат. Его мама сейчас передвигается на коляске. Активисты вместе с волонтером из Башкирии Рамзией Насыровой помогают ей получить деньги на восстановление.

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