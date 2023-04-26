Подросток отвлекал хозяина квартиры, пока приятель грабил его в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме прокуратура утвердила обвинение против жителя Тенькинского района. Мало того, что он обокрал знакомого, так вовлек в преступление несовершеннолетнего. Теперь магаданцу придется ответить по двум уголовным статьям.

Все произошло в декабре прошлого года. Парни наведались в гости к знакомому, но заранее договорились, что идут не чаю попить, а вытащить из квартиры чего-нибудь ценного.

- Обвиняемый по предварительному сговору с несовершеннолетним похитил из квартиры потерпевшего, у которого подельники находились в гостях, имущество. Несовершеннолетний в момент кражи отвлекал потерпевшего, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

По данным ведомства, молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Что ждет подростка, пока неясно.

Ранее в Магаданской области задержали недавно вышедшего на свободу мужчину. Спустя месяц он снова совершил преступление.

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