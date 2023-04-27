Первое заседание Совета по качеству жизни прошло в Хабаровске Фото: Вячеслав Реутов

Участники Совета по качеству жизни к Хабаровском крае провели первое заседание под председательством Михаила Дегтярева, губернатора региона. Они обсудили реализацию мероприятий Национальной социальной инициативы (НСИ). Этим занимается Агентство стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов.

- Хабаровский край включился в эту работу одним из первых и стал пилотным регионом. Внедрение регионального социального стандарта (РСС) – новый этап в рамках НСИ, - сказал Михаил Дегтярев.

Чтобы добиться успехов во внедрении стандарта, был сформирован Совет по качеству жизни в Хабаровском крае.

- Мы создали Совет вторые среди 40 пилотных регионов России и первые – в ДФО. Одна из его задач – подготовка предложений, направленных на повышение качества жизни наших людей.

Во время заседания участники обсудили внедрение РСС в крае и подвели итоги 2022 года на основе рейтинга качества жизни.

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