Фестиваль по авиамоделированию «Авиатор 27» пройдет в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровчан приглашают на краевой фестиваль по авиамоделированию «Авиатор 27», который состоится 29 апреля. Площадкой для проведения акции станет стадион Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) по адресу Тихоокеанская, 136. Начало мероприятия - в 10:00. Праздник продлится до самого вечера:

- 10:00-10:30 - церемония открытия фестиваля и первенства;

- 10:30-20:00 - первенство Хабаровского края 2023 года по кордовым авиационным моделям класса F-2D «Воздушный бой»;

- 10:30-14:00 - интерактивно-образовательная программа.

В 2023 году фестиваль «Авиатор 27» будет посвящен юбилею гражданской авиации в России. В этом году отрасли исполнилось 100 лет.

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