Пытался избавиться от улик: найденный пакет поставил точку в деле о наркотиках в Хабаровске

Шесть лет в колонии проведет мужчина за покупку наркотиков в Хабаровске
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
40-летний хабаровчанин спустя год после задержания выслушал приговор по делу о покупке и хранении наркотиков. Еще в марте 2022-го подозрительного мужчину на улице остановили полицейские. Имея при себе пакет с запрещенкой, он быстро достал улику из кармана и выбросил на обочину. Правоохранители нашли сверток при осмотре территории.
- Экспертиза установила, что в пакете весом 96,8 грамма было наркотическое вещество, - уточнили в прокуратуре по Хабаровскому краю.
Мужчину задержали и завели на него уголовное дело за покупку и хранение наркотиков в крупном размере. Расследование продолжалось больше года, пока в апреле 2023-го обвиняемого не признали виновным. Его приговорили к шести годам колонии особого режима.
Ранее полицейские задержали изготовителя и торговца наркотиками в Хабаровске. У него дома в рюкзаке нашли крупную партию запрещенных веществ.
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