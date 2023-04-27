Виталий Морозов: «Хабаровск лидирует по числу ТОСов во всем регионе» Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровской городской думе прошло очередное заседание постоянного комитета по местному самоуправлению. В повестке было обозначено восемь вопросов, которые депутаты планировали рассмотреть, однако в ходе встречи она увеличилась еще на несколько пунктов. Участники заседания единогласно проголосовали за внесение в думу нескольких проектов, в том числе касающихся изменений по уточнениям в положение о служебных командировках депутатов и в части создания ТОСов, определения их границ.

В настоящее время Хабаровск является лидером по количеству территорий общественного самоуправления. В городе зарегистрировано 240 ТОСов. Как отметил Виталий Морозов, председатель комитета по местному самоуправлению, работа с территориями общественного самоуправления, установление их границ управления - это отдельный большой пласт работы, так как прежде чем внести проект решения в городскую думу, он рассматривается именно комитетом.

Комитет по местному самоуправлению является одним из ключевых в городской думе. В полномочия участников входит, помимо прочего, внесение изменений в муниципальные правовые акты, внесение изменений в положения о структурных подразделениях администрации города Хабаровска, отработка актов прокурорского реагирования, работа по проектам увековечивания памяти, например, мемориальных досок, а также одобрение присвоения наименований улицам города.