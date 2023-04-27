Главбух и ее коллега украли у сотрудников больше миллиона рублей в Магаданской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Предприимчивая 61-летняя главбух и ее 35-летняя коллега работали в одном из областных учреждений на Колыме. Женщины сговорились и обманом выманили у сотрудников организации больше миллиона рублей. Они убеждали работников передавать им часть зарплаты под разными предлогами.

Например, больше 330 тысяч рублей они получили от сотрудницы, которую приняли на должность кассира по совместительству на полставки. Ту же схему мошенницы использовали в отношении еще двух работников.

- Следователи завели уголовные дела по статье «Мошенничество», - уточнили в УМВД России по Магаданской области.

Двух аферисток ждет суд. Их могут лишить свободы на срок до шести лет.

Ранее на Колыме прокуратура утвердила обвинение против жителя Тенькинского района. На него завели дело сразу по двум статьям. Он ответит перед судом за кражу и сговор с несовершеннолетним для совершения преступления.

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