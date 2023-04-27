Жителям Хабаровского края предлагают выбрать парки и скверы для благоустройства Фото: Администрация Хабаровска

Выбрать общественное пространство для благоустройства предлагают жителям Хабаровского края на сайте za.gorodsreda.ru. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Участие в опросе приняли уже 52,2 тысячи жителей региона. Голосование продлится до 31 мая.

- Принять участие также можно с помощью волонтеров, которые работают в торговых центрах и присутствуют на общественных мероприятиях. Они одеты в специальную брендированную одежду и с планшетами в руках. Там установлена специальная программа для голосования, которая не требует регистрации на «Госуслугах», - рассказала Марина Морозова, начальник отдела по связям с общественностью и массовым коммуникациям министерства ЖКХ Хабаровского края.

По предварительным результатам голосования в Хабаровске пока лидируют скверы возле храма Матроны Московской, в районе улиц Аксенова, Световой и Ургальской, а также на Фурманова.

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