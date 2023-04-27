Улицу Тихоокеанскую перекроют на четыре дня в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

С 15 мая в Хабаровске перекроют часть дороги по Тихоокеанской. Проезд будет запрещен всем видам транспорта от улицы Профессора Даниловского до Стрельникова. Ограничение введут с полуночи 15 числа, а снимут его в 6:00 15 мая.

- Причина перекрытия Тихоокеанской - переустройство тепловых сетей, - уточнили в мэрии Хабаровска.

В связи с закрытием участка дороги изменится схема движения автобусов на маршрутах 8, 11, 23, 35, 46, 49, 68 и 71. Машины будут объезжать перекрытый участок по Стрельникова и Даниловского. Временно посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановках «Улица Профессора Даниловского» и «Северный микрорайон».

Справку о движении автобусов с 10 по 15 мая можно получить по телефону 45-00-56.

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