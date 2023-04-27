«Школа юных геологов» начнет работу в Хабаровском крае Фото: КДЦ «Созвездие»

В Хабаровском крае будут развивать формы дополнительного образования в рамках проекта «Школа юных геологов». Занятия предназначены для школьников 7-11 классов, которые в будущем хотят стать инженерами, металлургами, геологами и химиками. Они познакомятся с горнодобывающей отраслью и узнают азы профессий. После выпуска из школы продолжить обучение можно будет в техникумах, колледжах и вузах региона.

- Интерес молодежи к таким профессиям растет, а предприятия отрасли заинтересованы в местных трудовых ресурсах. Пока дефицит инженерно-технических и рабочих кадров сохраняется. Новый формат работы и подготовки будущих работников помогут решить кадровую проблему в горнодобывающей отрасли, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Будущие работодатели готовы заключить договоры с активными участниками проекта, что позволит кандидатам устроиться на работу сразу после обучения.

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