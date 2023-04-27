125-й юбилей отметила Краевая клиническая больница №1 имени Сергеева в Хабаровске Фото: минздрав Хабаровского края

Хабаровская Краевая клиническая больница №1 имени профессора Сергеева начала работу 125 лет назад. В честь юбилея в академическом театре музыкальной комедии прошла торжественная церемония, во время которой сотрудников медучреждения поздравили представители правительства региона. Ветераны и сотрудники больницы, внесшие большой вклад в ее развитие, получили грамоты и благодарности губернатора Хабаровского края.

- Больница когда-то была небольшой лечебницей на 25 коек, а сейчас она рассчитана на 1 030 мест. В нее обращаются жители всего Дальнего Востока, около 25 тысяч пациентов в год. За 2022 год в больнице выполнили больше двух тысяч высокотехнологичных операций. Развиваются новые направления оперативной помощи. Запущено отделение трансплантологии, проведено четыре пересадки почки, ведется работа по внедрению трансплантации печени. За каждым достижением стоит колоссальный труд сотрудников. Огромная благодарность за доблестное служение, - сказала Мария Авилова, первый зампред правительства Хабаровского края.

Больница постоянно модернизуется, в ней появляется новое оборудование. В 2022-м на дооснащение было потрачено 2,5 миллиона рублей. В 2023 году в распоряжении врачей появился кольпоскоп стоимостью 310 тысяч рублей. До конца года ожидается поступление 14 единиц оборудования. В 2024-м поступят система ультразвуковой визуализации и два эндоскопа.

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