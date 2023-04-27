Напилась и подожгла дом: женщину наказали за пьяную выходку в Хабаровском крае

Поджигательницу осудили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая жительница Ванинского района расписала дома алкоголь, когда ее «потянуло на приключения». Она вышла на улицу, облила деревянную пристройку на своем участке воспламеняющейся жидкостью и подожгла. Огонь разгорелся за считанные минуты и уже скоро перекинулся на крышу соседского дома.

Из-за своих действий женщина причинила ущерб в размере 423 тысяч рублей. На поджигательницу завели уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Ее обязали выплатить сумму ущерба, но она проигнорировала судебное решение. Тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании суммы ущерба с расчетных счетов виновницы пожара, а также исполнительского сбора в размере более 19 тысяч рублей.

В итоге женщина осознала серьезность ситуации и быстро разыскала деньги для погашения долга. Она выплатила всю сумму причиненного ущерба.

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