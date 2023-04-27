«Смерть в горшках»: хабаровчанин готовил наркотики и продавал их своим знакомым

Мужчину осудят за оборот наркотиков в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

53-летний житель краевой столицы организовал дома наркоферму, выращивая в горшках коноплю. Три года назад он заказал в интернете семена растения, а в 2022 высадил их в землю. Пока растения росли, мужчина регулярно ухаживал за ними, а во время визита знакомых прятал в шкаф, чтобы никто не узнал о его подпольном бизнесе.

Из посадок хабаровчанин готовил гашишное масло. Наркотик он использовал в своих целях, иногда продавая дозы своим знакомым. В январе 2023 года он передал приятелю два грамма масла, взяв за это две тысячи рублей.

- В квартире мужчины были обнаружены доказательства преступлений. В холодильнике и в одной из комнат было найдено 18 шприцев с массой темного цвета, четыре шприца и контейнер с растительной массой, и еще 100 граммов марихуаны. Экспертиза показала, что жидкость - это гашишное масло весом 150 граммов, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Наркоторговца обвинили в хранении, изготовлении и обороте запрещенных веществ. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Пока мужчине запретили выходить из дома в определенные часы и общаться со свидетелями по делу.

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