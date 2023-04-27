Фермеры увеличат производство овощей, ягод и меда за счет грантов в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

Накануне стали известны итоги конкурса «Агростартап» на предоставление грантов сельхозпроизводителям. Заявки на участие подали 23 фермера. Из них прошли отбор только девять. Уже в мае они получат первые выплаты. Больше 25 миллионов будет выделено на повышение производства картофеля, продуктов пчеловодства и ягод.

- Федеральный проект «Агростартап» позволяет получить начинающим фермерам от трех до пяти миллионов рублей на развитие сельхозпредприятия. С 2019 года грантом воспользовались уже 40 человек, получив более 130 миллионов рублей, - сказал Андрей Романченко, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Победители конкурса за выделенные деньги смогли установить 35 теплиц, закупить более 30 единиц спецтехники, 255 единиц оборудования, построить четыре загона для животных. Благодаря грантам в регионе появились цеха по переработке меда, склад для хранения овощей и готовой продукции. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 138. Добавилось около тысячи гусей, высажено почти пять тысяч саженцев клубники.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.