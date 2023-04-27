Ремонт тепломагистралей начался в Хабаровске Фото: ДГК

В краевой столице специалисты приступили к ремонту тепловых сетей. Сейчас энергетики работают на теплотрассе ТМ-21 на улице Серышева в границах Запарина и Джамбула. Этот отрезок находился под особым контролем, ведь в последние годы здесь часто ломался трубопровод. Его заменят во время ремонта, проложат 120 метров нового материала и установят тепловую камеру с защитной гильзой.

Основной участок, занимающий 90 метров, проходит под парковкой торгового центра. Но самый сложный - 30 метров - находится прямо под трамвайными путями по улице Джамбула. До 19 мая здесь пройдут гидравлические испытания, а потом улицу перекроют. Точная дата ограничения станет известна позже.

По планам подрядчик должен закончить работы за выходные, трудиться специалисты будут в две смены.

- Этот участок для нас важен, так как он связывает две зоны теплоснабжения - ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Его используют для переключения в период производства работ. Это позволяет избежать отключения горячей воды у части потребителей, - рассказал Антон Чупов, заместитель главного инженера СП «ХТС».

По контракту закончить работы должны 31 октября. Но энергетики планируют справиться с ними раньше - до конца июля.

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