Последствия вандализма исправят студенты колледжа искусств в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские студенты колледжа искусств раскрасят белую стену вдоль улицы Лейтенанта Орлова, которая пострадала от рук вандалов. Сейчас она вся исписана несуразными надписями. Эскизы для создания арт-объекта были выбраны по результатам конкурса детских рисунков «Край и город глазами детей», который проходил с 3 по 17 апреля. Среди отобранных изображений - здание цирка, лотосы, Амурский мост, аисты и пароходы, рыбы, медведь и тигр, которые изображены на гербе Хабаровска.

- Скоро у нас будет замечательный арт-объект. Спасибо вам, ребята, что проводите такую работу, вы делаете наш город лучше! Вы молодцы, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Глава города поручил ответственным службам усилить работу по ликвидации вандальных надписей и рисунков на улицах краевой столицы.

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