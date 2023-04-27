Современную систему оповещения запустят в ЕАО Фото: правительство ЕАО
В Еврейской автономной области идет реконструкция региональной системы оповещения. Ее смонтируют на 49 объектах. Для оповещения людей установят 14 точек и 35 электросирен. Также доводить информацию смогут через телевидение и радио.
- Последние годы система оповещения в области работала вручную. Благодаря активной работе губернатора с федеральными органами власти на установку новой системы удалось получить более 70 миллионов рублей. Для Еврейской автономной области это еще один шаг к безопасной и комфортной жизни. Осенью установленная система будет работать в режиме опытной эксплуатации, а к концу года планируется принятие в промышленную эксплуатацию, - рассказал Илья Семенов, зампред председателя правительства ЕАО.
Необходимое оборудование установят в пунктах управления системой. Связь между ними будет организована по защищенным VPN-каналам. Все сообщения о ЧС будут поступать на пульт, а при необходимости специалисты смогут подключиться к системе и передать информацию жителям.
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