Высвободили из «брачных оков»: спасатели помогли снять обручальное кольцо жительнице Магадана

Сотрудники МЧС помогли женщине освободить палец от кольца в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Жительнице областного центра пришлось обратиться за помощью к спасателям, когда она поняла, что не может снять обручальное кольцо с пальца. Женщина перепробовала все способы, прежде чем пойти на крайние меры, но все ее попытки увенчались провалом.

Освободиться от «брачных оков» магаданка решила после того, как ее палец сильно распух. Она мочила палец, мазала мылом, но кольцо не поддавалось. Тогда женщина решилась на отчаянный шаг и вызвала спасателей.

Приехавшие на вызов сотрудники МЧС ничуть не удивились необычной ситуации. Они перекусили кольцо бокорезами и освободили палец женщины.

Ранее спасатели помогли жительнице Магадана, у которой случился инсульт, и она долго не выходила из дома. Пожарным пришлось взламывать дверь и пробираться в квартиру мимо огромной собаки.

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