МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для выпускников из Хабаровского края

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МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС объявляют о запуске цифрового формата консультаций для абитуриентов Хабаровского края. Встреча педагога ГИТИСа, режиссера Валерия Саркисова с поступающими пройдет на цифровой платформе Webinar от МТС 19 мая. Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

Кинорежиссер, руководитель мастерской Валерий Саркисов для всех желающих поступить в известный театральный вуз - ГИТИС проведет творческую онлайн-встречу и онлайн-консультации. Мастер образовательного проекта МТС «Поколение М» поделится советами с юными артистами, ответит на их вопросы, а также выберет лучших, которые будут рекомендованы к дальнейшим этапам на вступительных испытаниях в ГИТИС. Бесплатная регистрация на онлайн-встречу уже открыта. После регистрации каждый участник получит индивидуальное время и приглашение на консультацию.

- Из-за удаленности региона талантливые хабаровские ребята не всегда могут приехать в Москву на первый отборочный тур творческих прослушиваний, который не гарантирует поступление. Поэтому в рамках благотворительного цифрового проекта «Поколение М» мы уже в третий раз организуем отборочные онлайн-консультации совместно с ГИТИСом. Они помогают понять шансы на поступление в московский вуз. За время организации проекта уже десятки ребят со всей страны смогли поступить в известный театральный вуз. Есть среди них и хабаровчанин - Сергей Крамарев. В 2022 году он снялся в своей первой кинокартине - сериале «Агентство «Антитролль», еще будучи студентом. Мы рады, что благодаря современным цифровым технологиям можем дать хабаровской творческой молодежи такую возможность в осуществлении своей мечты - быть актером, - отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Рекомендации для поступающих абитуриентов

Желающим принять участие в отборочных консультациях предстоит подготовить программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец. Выбранные произведения должны быть небольшими по объему. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.