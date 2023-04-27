Тигров-«близнецов» на прогулке сняла фотоловушка в Хабаровском крае

Специалисты поделились очередными кадрами из жизни амурских тигров в Хабаровском крае. Фото: Скриншот с видео

Специалисты поделились очередными кадрами из жизни амурских тигров в Хабаровском крае. В объектив фотоловушки попали два хищника, которые во время прогулки шли очень близко друг к другу. Об этом сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

- В лесоохотхозяйстве «Дурминское» в Хабаровском крае впервые в мире на камеру попали амурские тигры - сиамские близнецы. Также камера сняла момент их успешного разделения, - рассказали в центре.

На кадрах два тигра синхронно ступают по лесной тропе. Через несколько шагов один из них несколько раз оглянулся, сверкнув глазами в камеру. Судя по комментариям под видео, некоторые пользователи поверили, что в регионе действительно живут тигры - сиамские близнецы. Шутку люди оценили.

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